مكاسب الأسهم تثير اهتمام الأسواق العالمية اليوم

من:أحمد شوقي

مباشر: تصدرت مكاسب الأسهم المشهد في الأسواق العالمية بنهاية تعاملات اليوم الخميس بعد التقلبات الملحوظة في الجلسات الماضية.

وارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية بوتيرة قوية في نهاية جلسة اليوم حيث ربح "داو جونز" أكثر 370 من نقطة مع صعود عوائد السندات الحكومية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات أعلى مستوى 1.71 بالمائة خلال التعاملات بعد أن سجل مستوى 1.6 بالمائة بالأمس وهو الأدنى منذ 2016.

وفي بيانات اقتصادية تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع، في حين هبطت تكلفة الرهن العقاري الأمريكي لأدنى مستوى في 3 سنوات.

وأغلقت مؤشرات الأسهم الأوروبية على ارتفاع قوي عند الإغلاق، حيث صعدت بأكثر من 1.5 بالمائة مع تعافي الأسواق العالمية وصعود عوائد السندات.

كما صعد مؤشر "نيكي" الياباني لأول مرة في 5 جلسات مع مكاسب قطاع الرقائق.

مكاسب النفط وخسائر الذهب

ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2 بالمائة عند تسوية التعاملات اليوم مع توقعات خفض المعروض من الخام من قبل كبار المنتجين.

وفي سياق منفصل، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بأقل من توقعات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وعلى العكس، تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 5 جلسات عند تسوية التعاملات، مع اتجاه المستثمرين للأصول الخطرة، ليفقد المعدن الأصفر أكثر من 10 دولارات.

وتوقع بنك "جولدمان ساكس" ارتفاع أسعار الذهب إلى مستوى 1600 دولار للأوقية خلال الـ6 أشهر المقبلة.

أرقام اقتصادية

واصلت موجة خفض الفائدة اجتياح العالم، حيث فاجئت صربيا الأسواق بخفض معدل الفائدة بمقدار 0.25 بالمائة لتصل إلى مستوى قياسي منخفض عند 2.5 بالمائة.

كما خفضت الفلبين معدل الفائدة للمرة الثانية في العام الجاري لتصل إلى 4.25 بالمائة مع تباطؤ النمو الاقتصادي.

ومن ناحية أخرى، ارتفعت صاردات الصين بنحو 3.3 بالمائة في أكبر وتيرة منذ شهر مارس/أذار الماضي.

وفي الإفصاح الثاني عن نتائج الأعمال كشركة عامة، سجلت أوبر خسائر قوية بنحو 5.2 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الجاري.