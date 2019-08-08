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معدل التضخم بالسودان يرتفع لـ52.6% خلال يوليو

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معدل التضخم بالسودان يرتفع لـ52.6% خلال يوليو معدل التضخم بالسودان يرتفع لـ52.6% خلال يوليو

مباشر: ارتفع معدل التضخم في دولة السودان خلال شهر يوليو/تموز الماضي، للشهر الثاني على التوالي.

وسجل معدل التضخم بالسودان، لمستوى 52.59 في المئة في شهر يوليو/تموز الماضي، مقارنة بنسبة 47.78 في المئة في يونيو/حزيران، ونسبة 44.95 في المئة لشهر مايو/آيار لماضي، وفقاً لوكالة أنباء السودان "سونا".

وقال الجهاز المركزي للإحصاء، إن الزيادة في معدل التضخم ترجع إلى ارتفاع مجموعة السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الذرة والفتريتة والدخن والقمح والأرز واللحوم والبقوليات.

وبلغ معدل التضخم في المناطق الريفية لشهر يوليو 54.14 في المئة، وهو أعلى في المناطق الحضرية.

وفي وقت سابق، قال كرم الله علي عبد الرحمن، مدير الجهاز المركزي للإحصاء، إن معدل التضخم ظل مستقراً إلى حد ما خلال العام الجاري 2019 في حدود أقل بكثير من العام السابق، معرباً عن أمله في الوصول خلال الفترة القادمة إلى رقم آحادي.

وأشار، إلى أن التضخم في السودان كان يُتوقع له ألا يتجاوز 43 في المئة لشهر يونيو الماضي، إلاّ أن الزيادات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية ومختلف السلع التي تدخل في التضخم، بجانب الزيادات في رسوم التعليم ومستلزمات المدارس، هي التي منعت تحقيق هذا الانخفاض.

وشهدت معدلات التضخم في الفترة من يناير حتى مايو الماضيين استقراراً مستمراً، عند مستوى 44 في المئة.

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