المزروعي: لجنة وزارية تجتمع بأبوظبي لمراجعة وضع سوق النفط

أبوظبي - مباشر: قال وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، أن لجنة وزارية ستجتمع في أبوظبي خلال الشهر القادم، لمراجعة وضع سوق النفط.

وأوضح سهيل المزروعي، في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس: "ستجتمع اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج JMMC، في أبو ظبي يوم 12 سبتمبر، لمراجعة وضع سوق النفط وتقديم التوصيات اللازمة للحفاظ على توازن واستقرار أسواق النفط العالمية".

وأكد المزروعي في تغريدة منفصلة، أن بلاده ستواصل دعم الإجراءات التي تساعد على تحقيق التوازن في سوق النفط، وأضاف "وأنا واثق من أن شركاءنا في منظمه أوبك وغير الأعضاء في أوبك سوف يتخذون موقفًا مشابهاً".

وبين، أن دولة الإمارات العربية المتحدة مستمرة بالتزامها في اتفاقية منظمة أوبك ودول خارج المنظمة، والتي حققت توازنًا أكبر في السوق وساعدت على استقرار الأسواق العالمية.

وألمح، إلى أن أساسيات سوق النفط جيدة، ومخزون النفط العالمي في انخفاض، والطلب لا يزال في مستوى جيدة.

وصرح: "أنا واثق من أن أوبك+ ستواصل التزامها القوي بمستويات الإنتاج المتفق عليها، لقد التزمت دوله الإمارات العربية المتحدة بخفض الإنتاج المتفق عليه وهي على استعداد لمواصلة التزامها بضمان توازن السوق".

ترشيحات