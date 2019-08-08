أوبر تخسر 5.2 مليار دولار في 3 أشهر

مباشر: سجلت شركة "أوبر" خسائر بأكثر من التوقعات خلال الربع الثاني من العام الجاري، بينما ارتفعت الإيرادات لكنها جاءت دون التقديرات.

وأظهرت نتائج أعمال الشركة الأمريكية الصادرة اليوم الخميس، أنها سجلت خسائر قدرها 5.23 مليار دولار (4.72 دولار للسهم) خلال فترة الثلاثة أشهر المتتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقارنة مع خسائر 878 مليون دولار (2.01 دولار للسهم) في نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن نصيب سهم أوبر من الخسائر سوف يسجل 3.12 دولار للسهم.

في حين ارتفعت إيرادات أوبر بنحو 14 بالمائة إلى 3.166 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة مع 2.76 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن إيرادات أوبر سوف تبلغ إلى 3.36 مليار دولار خلال نفش الفترة.

وأوضحت أوبر أن إجمالي قيمة الحجوزات ارتفع إلى 15.75 مليار دولار في الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 12.012 مليار دولار في نفس الفترة من العام المنصرم.

وكشفت الشركة عن ارتفاع التكاليف والإنفاقة بنسبة 147 بالمائة لتصل إلى 8.65 مليار دولار في الربع الثاني.

وعند نهاية تعاملات اليوم، ارتفعت سهم "أوبر" بنحو 8.2 بالمائة إلى 42.97 دولار، لكنه تهاوى بأكثر من 11 بالمائة في تداولات ما بعد الجلسة.

وكانت الشركة الأمريكية طرحت أسهمها للاكتتاب العام في 10 مايو/ أيار الماضي بسعر 45 دولاراً للسهم.