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محدث.."داو جونز" يربح 370 نقطة بالختام مع ارتفاع عوائد السندات

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محدث.."داو جونز" يربح 370 نقطة بالختام مع ارتفاع عوائد السندات محدث.."داو جونز" يربح 370 نقطة بالختام مع ارتفاع عوائد السندات

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 370 نقطة مع صعود عوائد السندات الحكومية.

وارتفع قطاع التكنولوجيا بنحو 2.9 بالمائة ليقود مكاسب البورصة الأمريكية بقيادة سهم "أيه.إم.دي" الذي قفز بأكثر من 16 بالمائة.

وارتفع عائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة أعلى مستوى 1.71 بالمائة خلال التعاملات بعد أن سجل مستوى 1.6 بالمائة بالأمس وهو الأدنى منذ 2016.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء نسبي للمخاوف التجارية بالإضافة إلى بيانات اقتصادية إيجابية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الصادرات الصينية بأعلى وتيرة منذ مارس/ آذار الماضي.

وفي أكبر حول العالم، تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت "وول ستريت" تقلبات ملحوظة خلال الجلسات الماضية مع مخاوف تباطؤ النمو نتيجة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وعند نهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 1.4 بالمائة أو ما يعادل 371 نقطة ليصل إلى 26378 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 1.9 بالمائة إلى 2938 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنحو 2.2 بالمائة إلى 8093 نقطة.

وبحلول الساعة 8:05 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.07 بالمائة إلى 97.612.

مباشر (اقتصاد)

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