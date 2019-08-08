"أنصار الله": قصف مطار أبها السعودي بعدد من الطائرات وتعطيل الملاحة به

ونشرت قناة "المسيرة" على صفحتها الرسمية على "تويتر"، مساء اليوم، الخميس، عدة تغريدات، على لسان العميد يحيي سريع، جاء فيها أن العملية الأولى لسلاح الجو المسير التابع للجماعة استهدفت برج الرقابة في مطار أبها السعودي.

وأكد العميد يحيي سريع أن العملية الأخرى لطائرة مسيرة ثانية استهدفت مواقع حساسة داخل مطار أبها، موضحا أن عمليات سلاح الجو التابع لجماعة "أنصار الله" تسببت بتعطيل الملاحة الجوية في مطار أبها السعودي.

وتابع العميد يحيى سريع، قائلا: استهداف مطار أبها يأتي رداً على جرائم العدوان وحصاره لشعبنا اليمني العظيم.

وفي السياق نفسه، سبق لجماعة "أنصار الله" أن أعلنت، الاثنين الماضي، تنفيذ هجمات بعدد من الطائرات المسيرة على مطاري أبها ونجران، وقاعدة الملك خالد الجوية في المملكة العربية السعودية.

وقال متحدث باسم "أنصار الله"، إن هذا "الاستهداف هو تجسيد لوعد قائد الثورة بالضربات الموجعة وتوسيع دائرة الاستهداف وردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة"، وفق ما ذكرته قناة "المسيرة"، التابعة للحوثيين.

ويشار إلى أن جماعة "أنصار الله" قد قامت في السابع والعشرين من الشهر الماضي بتنفيذ هجوم جديد بطائرات مسيرة مفخخة، على مطار أبها الدولي في قطاع عسير جنوب غربي السعودية.

وأفاد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لجماعة "أنصار الله"، العميد يحيى سريع، في بيان على صفحته الرسمية في "فيس بوك"، بأن "سلاح الجو المسير نفذ بعدد من طائرات "قاصف كي2" عملية هجومية واسعة استهدفت مواقع هامة في مطار أبها الدولي".

ووفق العميد سريع، "أدت العملية إلى تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وذكر أن "العملية جاءت ردا على جرائم العدوان وحصاره وغاراته المتواصلة، والتي بلغت 15 غارة جوية خلال 12 ساعة الماضية".

وكانت "أنصار الله" أعلنت شن عدد من طائرات "قاصف كي2" عمليتين هجوميتين على غرف التحكم والسيطرة لطائرات مسيرة ومرابضها في مطار نجران جنوب غربي السعودية.

يتبع...