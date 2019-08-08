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بوريس جونسون: هناك المزيد من الوقت لإعادة التفاوض على البريكست

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بوريس جونسون: هناك المزيد من الوقت لإعادة التفاوض على البريكست بوريس جونسون: هناك المزيد من الوقت لإعادة التفاوض على البريكست

مباشر: قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لا يزال هناك المزيد من الوقت لإعادة التفاوض على صفقة البريكست مع الاتحاد الأوروبي.

وذكر جونسون في مقالة مع "بي.بي.سي" البريطانية اليوم الخميس، أن هناك متسع من الوقت للاتحاد الأوروبي لإعادة التفاوض بشأن اتفاقية الانسحاب، وذلك مع بقاء 84 يومًا على موعد مغادرة المملكة المتحدة المقررة للكتلة في 31 أكتوبر/تشرين الأول.

وأضاف "جونسون": "آمل كثيراً أن يبدي أصدقاؤنا وشركاؤنا في الاتحاد الأوروبي الحس السليم وأن يتوصلوا إلى حل وسط".

وكان جونسون ذكر مرارًا إنه سيخرج من المملكة المتحدة خارج الاتحاد الأوروبي بصفقة أو بدون، وخصص 2.1 مليار جنيه إسترليني (2.5 مليار دولار) للدوائر الحكومية لتكثيف استعداداتها للخروج من الكتلة.

وأوضح جونسون أن هناك كل الإمكانيات المتاحة للاتحاد الأوروبي لإظهار المرونة وإعادة التفاوض، قائلاً:" لا يزال هناك وقتاً لهم للقيام بذلك وأنا واثق من أنهم سيفعلون".

وبحلول الساعة 7:50 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر الإسترليني أمام الدولار عند 1.2142 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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