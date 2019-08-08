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ماتيو سالفيني يعلن انهيار الحكومة الائتلافية ويدعو لانتخابات جديدة

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ماتيو سالفيني يعلن انهيار الحكومة الائتلافية ويدعو لانتخابات جديدة ماتيو سالفيني يعلن انهيار الحكومة الائتلافية ويدعو لانتخابات جديدة

مباشر: قال نائب رئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو سالفيني" إنه لا توجد وسيلة لتصحيح الخلافات في الائتلاف الحاكم في إيطاليا، مطالباً بسرعة إجراء انتخابات جديدة.

وأضاف "سالفيني" زعيم حزب الرابطة اليميني في بيان اليوم الخميس،أنه أخبر رئيس الوزراء جيوسيبي كونتي أن ائتلاف الرابطة اليميني مع مع حركة الخمس نجوم قد انهار، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأوضح وزير الداخلية في الائتلافية أنه مع عدم التوصل لحل بشأن الخلافات "ينبغي أن نعيد الاختيار بسرعة للناخبين".

وقال "سالفيني" إن البرلمان الإيطالي قد يعقد جلسة الأسبوع المقبل لتنفيذ الخطوات الإجرائية اللازمة بعد انهيار الحكومة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ماتيو دعا إلى تخفيضات ضريبية كبيرة، حتى لو كانت تتعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي، مؤكداً على أنه سيدعو إلى انتخابات مبكرة جديدة إذا لم توافق حركة 5 نجوم على مقتراحاته.

مباشر (اقتصاد)

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