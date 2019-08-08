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قوات التحالف بقيادة السعودية تعترض طائرة مسيرة تجاه "جازان"

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قوات التحالف بقيادة السعودية تعترض طائرة مسيرة تجاه "جازان" قوات التحالف بقيادة السعودية تعترض طائرة مسيرة تجاه "جازان"

الرياض - مباشر: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف بقيادة ، عن اعتراض  طائرة بدون طيار "مسيّرة" تجاه مدينة جازان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، بأن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار "مسيّرة"، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة عمران باتجاه جازان، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد المالكي، أن استمرار محاولات المليشيا الحوثية الإرهابية إطلاق الطائرات بدون طيار تعبر عن إفلاس المليشيا الإرهابية ونهجها اللاأخلاقي باستخدامها في الأعمال العدائية والإرهابية ومحاولات استهدافها للمدنيين.

وتباع، كما تعكس العمليات المماثلة وضع المليشيا الإرهابية على الأرض وخسائر مقاتليها المغرر بهم.

وأكد المالكي، استمرار قيادة القوات المشتركة للتحالف بتنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، لتحييد وتدمير هذه القدرات وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.

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