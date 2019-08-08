أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
رجل يطعن طاقم تمريض من ثلاثة أشخاص وشرطي بمستشفى في اليابان -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

محدث.. النفط يرتفع 2.5% عند التسوية مع توقعات خفض المعروض

Google+ Print
محدث.. النفط يرتفع 2.5% عند التسوية مع توقعات خفض المعروض محدث.. النفط يرتفع 2.5% عند التسوية مع توقعات خفض المعروض

مباشر: ارتفعت النفط بنحو 2.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، وسط توقعات أن منتجي الخام قد يخفضوا الإمدادات، لوقف تراجع الأسعار، ومع تعافي الأسواق العالمية.

ويأتي ارتفاع أسعار الخام مع تعافي الأسواق العالمية وسط هدوء نسبب للمخاوف التجارية ومع بيانات اقتصادية قوية في الصين كشفت عن ارتفاع الصاردات لأعلى مستوى منذ مارس/أذار الماضي.

كما تلقى النفط الدعم مع تقارير صحفية عن وكالة "بلومبرج" أمس أن دخلت في محادثات مع منتجين آخرين لاتخاذ إجراء لوقف انخفاض أسعار النفط.

وفي سياق منفصل أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع المخزونات بأقل من التوقعات، كما أن الإنتاج الأمريكي من الخام سجل زيادة خلال نفس الفترة بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

وكانت أسعار النفط سجلت خسائر حادة بالأمس تجاوزت 4 بالمائة مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/ آيلول بنسبة 2.5 بالمائة عند 52.54 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 8:45 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 2.3 بالمائة عند 57.51 دولار للبرميل.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
مساء dmc - د. محمد القرش يشرح أسباب إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء

مساء dmc - د. محمد القرش يشرح أسباب إنخفاض أسعار اللحوم الحمراء

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

السعودية تنصح مواطنيها بالتوجه لمطار "كاليكوت" بالهند

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

باب الخلق | انجازات ملوك السعودية في توسعة الحرمين الشريفين

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة

بعد قرارات مؤسسة الحبوب السعودية..روسيا تحصل إذن لتصدير القمح للملكة