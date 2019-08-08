محدث.. النفط يرتفع 2.5% عند التسوية مع توقعات خفض المعروض

مباشر: ارتفعت أسعار النفط بنحو 2.5 بالمائة عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، وسط توقعات أن منتجي الخام قد يخفضوا الإمدادات، لوقف تراجع الأسعار، ومع تعافي الأسواق العالمية.

ويأتي ارتفاع أسعار الخام مع تعافي الأسواق العالمية وسط هدوء نسبب للمخاوف التجارية ومع بيانات اقتصادية قوية في الصين كشفت عن ارتفاع الصاردات لأعلى مستوى منذ مارس/أذار الماضي.

كما تلقى النفط الدعم مع تقارير صحفية عن وكالة "بلومبرج" أمس أن السعودية دخلت في محادثات مع منتجين آخرين لاتخاذ إجراء لوقف انخفاض أسعار النفط.

وفي سياق منفصل أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس ارتفاع المخزونات بأقل من التوقعات، كما أن الإنتاج الأمريكي من الخام سجل زيادة خلال نفس الفترة بمقدار 100 ألف برميل يومياً إلى 12.300 مليون برميل يومياً.

وكانت أسعار النفط سجلت خسائر حادة بالأمس تجاوزت 4 بالمائة مع مخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وعند التسوية، زاد سعر العقود الآجلة لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم سبتمبر/ آيلول بنسبة 2.5 بالمائة عند 52.54 دولار للبرميل.

وبحلول الساعة 8:45 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر/ تشرين الأول بنحو 2.3 بالمائة عند 57.51 دولار للبرميل.