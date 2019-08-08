محدث.. الذهب يهبط لأول مرة بـ5 جلسات فاقداً 10 دولارات

مباشر: تراجعت أسعار الذهب لأول مرة في 5 جلسات عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، حيث فقد المعدن الأصفر أكثر من 10 دولارات، مع استعادة المستثمرين شهية المخاطرة وانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وتعرض سوق المعدن النفيس إلى ضغوط مع تعافي أسواق الأسهم العالمية اليوم، حيث أنهى مؤشر "نيكي" 4 جلسات من الانخفاض وأغلقت البورصات الأوروبية على مكاسب تتجاوز 1.5 بالمائة كما حقق مؤشر داو جونز مكاسب تتجاوز 300 نقطة خلال الجلسة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات من أدنى مستوى في 3 سنوات الذي سجلته أمس، وهو ما يعني مواصلة ابتعاد المستثمرين عن الأصول الآمنة.

لكن تمكن الذهب الأصفر من تقليص خسائره بعض الشيء في أعقاب تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تشير لرفضه قوة الدولار وتطالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع.

وكانت أسعار الذهب حقق قفزة قوية خلال الجلسات الماضية دفعتها لتجاوز 1500 دولار للأوقية عند أعلى مستوى منذ 2013 مع تقلبات الأسهم العالمية وسط التوترات التجارية ومخاوف تباطؤ النمو الاقتصادي.

وعند التسوية، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بنحو 0.7 بالمائة أو ما يعادل 10.10 دولار ليصل إلى 1509.50 دولار للأوقية بعد أن سجل 1501 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وكان سعر المعدن الأصفر قد قفز عند تسوية جلسة أمس بمقدار 35.40 دولار، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2013.

استقر سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر في تمام الساعة 5:45 مساءً بتوقيت جرينتش، عند 1500.36 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند97.518.