قوات التحالف: المليشيا الحوثية تطلق صاروخاً بالستياً من "حجة"

الرياض - مباشر: قالت قيادة القوات المشتركة للتحالف، إن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت صاروخاً بالستياً من محافظة "حجة" باستخدام الأعيان المدنية في سوق الربوع.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العقيد الركن تركي المالكي، اليوم الخميس، بأن المليشيا الحوثية الإرهابية أطلقت، مساء أمس الأربعاء، صاروخاً بالستياً من محافظة حجة باستخدام الأعيان المدنية لمكان الإطلاق في سوق الربوع، حيث سقط بعد إطلاقه داخل الأراضي اليمنية، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وأوضح العقيد المالكي، أن مثل هذه المحاولات العبثية، امتداد للعمليات السابقة باستخدام الأعيان المدنية والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، حيث قامت المليشيا الإرهابية في 20 يونيو/حزيران 2019 بإطلاق صاروخ بالستي من داخل حرم جامعة الإيمان بصنعاء وسقط في محافظة الجوف وسط الأعيان المدنية والتجمعات السكانية.

وأكد العقيد المالكي، استمرار انتهاك المليشيا الحوثية الإرهابية للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية باستخدام الأعيان المدنية في عمليات الإطلاق وسقوطها العشوائي على المدنيين الأبرياء وكذلك التجمعات السكانية.

وألمح، إلى أن قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات.

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