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عملة أستراليا ترتفع 1% لتتعافى من أدنى مستوى في عقد

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عملة أستراليا ترتفع 1% لتتعافى من أدنى مستوى في عقد عملة أستراليا ترتفع 1% لتتعافى من أدنى مستوى في عقد

مباشر: صعدت عملة أستراليا مقابل نظيرتها الأمريكية خلال تعاملات اليوم الخميس، لتتعافى من أدنى مستوى في 10 سنوات المسجل بالأمس.

واستفاد الدولار الأسترالي من إعلان بيانات اقتصادية إيجابية في الصين، حيث ارتفعت الصادرات الصينية خلال الشهر الماضي بأكبر وتيرة منذ مارس/آذار الماضي.

وكانت العملة تعرضت لضغوط قوية بالأمس بعد قيام البنك المركزي في نيوزيلندا بخفض معدل الفائدة في اجتماعه بالأمس وسط تحركات أخرى في الأسواق الناشئة.

وقرر المركزي الأسترالي في وقت سابق من هذا الأسبوع تثبيت معدل الفائدة عند مستوى قياسي 1 بالمائة بعد تنفيذ مرتين بالخفض.

وبحلول الساعة 4:26 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأسترالي مقابل نظيره الأمريكي بنحو 0.9 بالمائة ليصعد إلى 0.6815 دولار أمريكي.

لكن مع ذلك لا تزال العملة الأسترالية مسجلة خسائر بنحو 3.79 بالمائة في العام الحالي حتى الآن مقابل الورقة الخضراء.

جدير بالذكر أن الدولار الأسترالي سجل أدنى مستوى في 10 سنوات في تعاملات أمس عند مستوى 0.6677 دولار أمريكي مع تزايد تكهنات خفض الفائدة.

مباشر (اقتصاد)

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