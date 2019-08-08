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السعودية: الوضع التشغيلي للمياه بمكة والمشاعر المقدسة "مستقر"

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السعودية: الوضع التشغيلي للمياه بمكة والمشاعر المقدسة "مستقر" السعودية: الوضع التشغيلي للمياه بمكة والمشاعر المقدسة "مستقر"

الرياض - مباشر: أكد شركة المياه الوطنية في المملكة العربية ، أن الأوضاع التشغيلية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة "مستقرة".

وأفاد رئيس القطاع الغربي بشركة المياه الوطنية، محمد بن صالح الغامدي، اليوم الخميس، أن كميات المياه المنقولة من محطات تحلية المياه المالحة إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تقارب الـ775.9 ألف م3، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وألمح الغامدي، إلى أنه لأول مرة يتم تحقيق هذه الكمية، مقارنة مع الموسم الماضي، ليصل إجمالي كميات المخزون الاستراتيجي 1.82 مليون م3 تمثل 85 في المئة من الطاقة الاستيعابية.

وتابع، فيما بلغ اجمالي كميات المخزون التشغيلي الفعلي على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة 830 ألف م3، تمثل 77 في المئة من الطاقة التشغيلية الاستيعابية.

وبين، أن كميات المياه الموزعة لليوم السابع من ذي الحجة على المشاعر المقدسة ومدينة مكة المكرمة ومرافق الخدمات العامة بالحرم المكي الشريف بلغت 766 ألف م3، ليصل معدل الضخ المستمر إلى 22 ساعة في الأحياء المخدومة بالشبكات بمدينة مكة المكرمة.

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