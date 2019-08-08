احتياطي النقد الأجنبي في تركيا يرتفع 400 مليون دولار بأسبوع

مباشر: ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى تركيا خلال الأسبوع الماضي، في حين تراجعت احتياطات البنك المركزي من الذهب.

وكشف التقرير الأسبوعي الصادر عن المركزي التركي، اليوم الخميس، أن إجمالي احتياطات البنك من النقد الأجنبي صعدت إلى مستوى 75.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب الجاري بزيادة 429 مليون دولار عن أرقام الأسبوع السابق له.

وتحولت بذلك احتياطات تركيا من النقد الأجنبي للصعود على المستويات الأسبوعية للمرة الأولى في نحو 3 أسابيع.

في حين أن احتياطات الذهب شهدت تراجعاً محدوداً إلى 23.169 مليار دولار بنهاية الأسبوع الماضي وهو مستوى أقل من 23.417 مليار دولار المسجل في نهاية الأسبوع السابق له.

وبالنسبة لاحتياطيات المركزي التركي كافة (والتي تضم النقد الأجنبي والذهب معاً)، فشهدت زيادة 181 مليون دولار في الأسبوع الماضي لتصل إلى 98.569 مليار دولار.

أما على أساس سنوي، فإن احتياطات تركيا من النقد الأجنبي والذهب تراجعت بنحو 4.23 بالمائة في الأسبوع المنقضي مقارنة مع أرقام الأسبوع المماثل من العام الماضي عندما كان إجمالي الاحتياطات يبلغ 102.919 مليار دولار.

وبحلول الساعة 3:57 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفعت الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي بنسبة 0.7 بالمائة لتهبط الورقة الخضراء إلى 5.4557 ليرة.