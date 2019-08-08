محدث.. الذهب يواصل الخسائر مع استعادة المستثمرين شهية المخاطرة

مباشر: يواصل الذهب الخسائر خلال تعاملات اليوم الخميس، مع استعادة المستثمرين شهية المخاطرة وانخفاض الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وتعرض سوق المعدن النفيس إلى ضغوط مع تعافي أسواق الأسهم العالمية اليوم، حيث أنهى مؤشر "نيكي" 4 جلسات من الانخفاض وأغلقت البورصات الأوروبية على مكاسب تتجاوز 1.5 بالمائة كما حقق مؤشر داو جونز مكاسب تتجاوز 200 نقطة وسط الجلسة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات من أدنى مستوى في 3 سنوات الذي سجلته أمس، وهو ما يعني مواصلة ابتعاد المستثمرين عن الأصول الآمنة.

لكن تمكن الذهب الأصفر من تقليص خسائره بعض الشيء في أعقاب تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تشير لرفضه قوة الدولار وتطالب بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة.

وبحسب بيانات اقتصادية، فإن طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة تراجعت في الأسبوع الماضي بأكثر من المتوقع.

وبحلول الساعة 4:34 مساءً بتوقيت جرينتش، هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر/كانون الأول بأكثر من 0.7 بالمائة أو ما يعادل 11.40 دولار ليصل إلى 1508.20 دولار للأوقية بعد أن سجل 1501 دولار للأوقية في وقت سابق من التعاملات.

وكان سعر المعدن الأصفر قد قفز عند تسوية جلسة أمس بمقدار 35.40 دولار، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2013.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة أو 6.15 دولار في تمام الساعة 4:44 مساءً بتوقيت جرينتش، مسجلاً 1495.01 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة، انخفض مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة هامشية 0.08 بالمائة مسجلاً 97.468 بعد أن وصل إلى 97.427 في وقت سابق من التعاملات.