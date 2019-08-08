"قطار الحرمين" يرفع طاقته الاستيعابية لـ 150 ألف حاج

الرياض - مباشر: ذكر مدير التشغيل والصيانة في قطار الحرمين، أن القطار سيرفع طاقته الاستيعابية بدءًا من العاشر من ذي الحجة لتفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المدينة وجدة.

وتوقع ريان الحربي، اليوم الخميس، أن القطار سينقل أكثر من 150 ألف حاج خلال الموسم الحالي، وسيطلق 64 رحلة أسبوعيا مزدوجة توازي قدرتها 80 رحلة حيث ينطلق قطاران في آن واحد، وفقاً لوكالة أنباء السعودية "واس".

وتابع الحربي، أنه ستجرى عملية التفويج بناء على آلية النقل المعتمدة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق خطة متكاملة تهدف إلى تيسير نقل الحجاج وراحتهم وتحقيق أعلى درجات الكفاءة.

وأوضح، أن قطار الحرمين منذ انطلاق رحلاته الأولى وحتى الوقت الراهن قد نقل نحو 649 ألف راكب بين محطاته الأربع من خلال 1640 رحلة.

وأشار، إلى أن دقة قطار الحرمين في المواعيد بلغت نسبتها 95 في المئة، فيما بلغت نسبة رضى الحجاج عن الخدمات التي قدمت لهم 88 في المئة.

وألمح الحربي، إلى أن مشروع قطار الحرمين يعد من أكبر مشاريع النقل السريع على مستوى العالم، حيث تصل أطوال خطوط الكهرباء على مسارات القطار إلى 12 ألف كم متصلة بست مولدات طاقة عملاقة، تؤمن الدعم الكامل للمشروع واحتياجاته من الطاقة الكهربائية لتغذية القطار كوسيلة نقل عالية السرعة.

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