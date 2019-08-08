تكلفة الرهن العقاري الأمريكي تهبط لأدنى مستوى في 3 سنوات

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الولايات المتحدة للأسبوع الثالث على التوالي لأدنى مستوى في 3 سنوات.

وكشفت بيانات صادرة عن مؤسسة "فريدي ماك"، اليوم الخميس، أن متوسط تكلفة الرهن العقاري لمدة 30 عاماً بلغ 3.60% خلال الأسبوع المنتهي اليوم، وهو أدنى مستوى 2016، بانخفاض 15 نقطة أساس عن الأسبوع السابق له.

كما اتخفض متوسط الفائدة على الرهن العقاري لمدة 15 عاماً بنحو 15 نقطة أساس ليصل إلى مستوى 3.05 بالمائة.

وتتبع معدلات الرهن العقاري عوائد السندات الأمريكية لآجل 10 سنوات والتي تراجعت لأدنى مستوى في 3 سنوات خلال الأسبوع الجاري.

وبحلول الساعة 3:30 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 1.75 بالمائة بعد سجل مستوى 1.6 بالمائة بالأمس هو الأدنى منذ عام 2016.