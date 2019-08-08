محدث.. الأسهم الأوروبية ترتفع بأكثر من 1.5% عند الإغلاق

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية بأكثر من 1.5 بالمائة عند نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تحول المستثمرين للأصول الخطرة، بعد ارتفاع عوائد السندات.

وقادت أسهم قطاع الموارد الأساسية مكاسب البورصات الأوروبية حيث ارتفعت بنحو 2.3 بالمائة.

وجاء ارتفاع الأسهم الأوروبية مع تعافي الأسواق العالمية وسط صعود عوائد السندات الحكومية، بالإضافة إلى بيانات اقتصادية إيجابية.

وكشفت بيانات رسمية في الصين عن ارتفاع الصادرات بأكبر وتيرة منذ شهر مارس/أذار الماضي.

ويراقب المستثمرون عملة اليوان، بعدما حدد البنك المركزي في الصين اليوم السعر المرجعي لها أمام الدولار عند مستوى 7.0039 يوان، وهو أدنى مستوى منذ 21 أبريل/ نيسان 2008.

ولاتزال الشركات الأوروبية مستمرة في عملية الإفصاح عن نتائج أعمال الربع الثاني، حيث أعلنت اليوم شركات "أديداس" و"دويتشه تيلكوم" التقرير المالي للربع الثاني من العام.

وعند ختام التعاملات، ارتفع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 1.6 بالمائة إلى 376.6 نقطة، كما زاد مؤشر "كاك" الفرنسي بنسبة 2.3 بالمائة عند 5387.9 نقطة.

وصعد مؤشر "فوتسي" البريطاني بنسبة 1.2 بالمائة مسجلاً 7285.9 نقطة، وزاد مؤشر "داكس" الألماني بنحو 1.7 بالمائة مسجلاً 11845.4 نقطة.

وبحلول الساعة 4:07 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع اليورو أمام الدولار بنحو 0.1 بالمائة إلى 1.1210 دولار.