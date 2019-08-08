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محدث.. الدولار يتخلى عن مكاسبه عالمياً بعد تغريدة ترامب

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محدث.. الدولار يتخلى عن مكاسبه عالمياً بعد تغريدة ترامب محدث.. الدولار يتخلى عن مكاسبه عالمياً بعد تغريدة ترامب

مباشر: تخلى الدولار الأمريكي عن مكاسبه أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تغريدة الرئيس دونالد .

واشتكى الرئيس الأمريكي من قوة الورقة الخضراء في تغريدة عبر "تويتر"، قائلاً: "لست سعيداً بقوة الدولار"، مرجعاً هذا الارتفاع إلى معدلات الفائدة في البلاد التي يبقيها بنك الاحتياطي الفيدرالي عند مستويات مرتفعة.

وكان الدولار الأمريكي تمكن من حصد مكاسب طفيفة في أعقاب إشارات اقتصادية قوية، حيث ارتفعت صادرات الصين خلال الشهر الماضي على عكس توقعات المحللين، في حين تراجع الفائض الصيني مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي، وفقاً لبيانات رسمية.

واتجه المستثمرون للأصول الخطرة اليوم بعد إقرار البنك المركزي الصيني السعر المرجعي للعملة أقوى من توقعات المحللين، في إشارة إلى رغبة البنك في استقرار اليوان وعدم خفضه للحصول على مميزات تنافسية.

وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت لهزة قوية بعد أن سمح المركزي الصيني للعملة بالهبوط أدنى مستوى 7 يوانات لكل دولار، للمرة الأولى في عقد من الزمن.

وبحلول الساعة 3:44 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة عند 1.1210 دولار، كما هبط مقابل الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 106.09 ين.

فيما استقرت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني عند 1.2138 دولار، كما ظلت ثابتة أمام الفرنك السويسري بنسبة عند مستوى 0.9753 فرنك.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.493، بعد أن وصل إلى مستوى 97.370 في وقت سابق من التعاملات.

مباشر (اقتصاد)

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