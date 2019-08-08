ترامب: لست سعيداً بقوة الدولار الأمريكي

من: سالي إسماعيل

مباشر: عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن عدم سعادته بقوة الدولار الأمريكي، كما واصل هجومه المتكرر على بنك الاحتياطي الفيدرالي.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات نشرها عبر حسابه الرسمي على تويتر، اليوم الخميس: بصفتي رئيساً للولايات المتحدة، قد يعتقد البعض أنني سأكون سعيداً بالدولار الأمريكي القوي، لكنني لست كذلك.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن معدلات الفائدة المرتفعة من قبل الفيدرالي بالمقارنة مع الدول الأخرى تتسبب في إبقاء الدولار مرتفع.

وتابع: قوة العملة تجعل الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للشركات الصناعية الكبرى مثل كاتربيللر وبوينج وجون ديري وشركات السيارات الأمريكية وغيرها كي تتنافس بشكل عادل.

وبحلول الساعة 3:26 مساءً بتوقيت جرينتش، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الخضراء مقابل 6 عملات رئيسية عند 97.492.

وأوضح الرئيس الأمريكي أنه مع تخفيضات كبيرة في معدلات الفائدة (لا يوجد تضخم) ولا يوجد تشديد نقدي، فإن الدولار سيجعل الأمر ممكناً بالنسبة لشركاتنا لتحقيق الفوز في أيّ منافسة.

ولا يترك الرئيس دونالد ترامب مناسبة دون شن الهجوم ضد سياسة الاحتياطي الفيدرالي بشأن معدلات الفائدة، كان آخرها مطالبته بخفض أكبر وأسرع في تكاليف الاقتراض.

وقال الرئيس الأمريكي: نحن لدينا أكبر شركات بالعالم ولا يوجد أيّ شركات أخرى قريبة حتى من ذلك المستوى لكن لسوء الحظ لا يمكن قول الشيء نفسه حيال الفيدرالي.

وأشار إلى أن الفيدرالي يتخذ قرارات خاطئة في كل خطوة ونحن لا نزال نفوز، متسائلاً: هل يمكنك أن تتخيل ماذا قد يحدث إذا اتخذوا بالفعل قرارات صحيحة؟.

وفي اجتماعه الأخير، قرر الفيدرالي خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ليصبح يتراوح بين 2 إلى 2.25 بالمائة.