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وزير الطاقة الإماراتي: عقد لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق أوبك+ في أبو ظبي 12 سبتمبر

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وزير الطاقة الإماراتي: عقد لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق أوبك+ في أبو ظبي 12 سبتمبر وزير الطاقة الإماراتي: عقد لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق أوبك+ في أبو ظبي 12 سبتمبر

وكتب المزروعي على التويتر: " لجنة مراقبة تنفيذ اتفاق أوبك+ ستجتمع في أبو ظبي 12 أيلول/سبتمبر لتحليل الوضع في سوق النفط وتقديم التوصيات اللازمة للحفاظ على توازن السوق".

​وتابع أن "أساسيات سوق النفط جيدة، ومخزون النفط العالمي في انخفاض، والطلب لا يزال في مستوى جيدة".

​وأضاف المزروعي قائلا "أنا واثق من أن أوبك + ستواصل التزامها القوي بمستويات الإنتاج المتفق عليها".

وأوضح "لقد التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بخفض الإنتاج المتفق عليه وهي على استعداد لمواصلة التزامها بضمان توازن السوق".

يذكر أن وزراء الدول الأعضاء في صفقة "أوبك+" كانوا قد قد قرروا في اجتماعهم، الذي عقد يوم 7 كانون الأول/ ديسمبر 2018 في فيينا، تخفيض حجم إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الأول/يناير عام 2019 ولمدة 6 أشهر، بما يشمل قيام دول أوبك بخفض حجم إنتاجها الإجمالي بما قدره 800 ألف برميل يوميا ودول من خارج أوبك — بما قدره 400 ألف برميل يوميا. فيما وافقت  على خفض الإنتاج بـ 228 ألف برميل يوميا من مستوى تشرين الأول/أكتوبر 2018".

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