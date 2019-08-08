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الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى في عامين أمام اليورو

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الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى في عامين أمام اليورو الإسترليني يتراجع لأدنى مستوى في عامين أمام اليورو

مباشر: تراجع الجنيه الإسترليني أمام اليورو لأدنى مستوى في عامين خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد تقرير بأن بوريس جونسون سيجري انتخابات عامة بعد إتمام البريكست.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن بوريس جونسون سيجري انتخابات عامة في الأيام التالية لمغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي والمقررة في 31 أكتوبر/تشريم الأول إذا خسر تصويت ثقة محتمل في البرلمان.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن مصادر في "داوننج ستريت": "لا يمكننا منع إجراء انتخابات، لكننا نتحكم في الجدول الزمني، لذلك سنحدد التاريخ بعد 31 أكتوبر/تشرين الأول، إذا كان يجب إجراء انتخابات عامة، فستكون بعد هذا التاريخ".

وتزايدت المخاوف بشأن اتمام البريكست بدون صفقة مع تصريحات رئيس الورزاء بأنه لابد من إعادة التفاوض على الصفقة إذا أراد الاتحاد الأوروبي تجنب الخروج الصعب.

وبحلول الساعة 2:50 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الإسترليني أمام اليورو بنحو 0.1 بالمائة إلى 0.9231 إسترليني بعد أن سجل مستوى 0.9266 إسترليني هو الأدنى منذ أغسطس/آب 2017.

في حين استقر الإسترليني أمام الدولار عند 1.2140 دولار خلال نفس الفترة.

مباشر (اقتصاد)

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