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مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات

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مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة ترتفع بأقل من التقديرات

مباشر: ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بأقل من تقديرات المحللين خلال الأسبوع الماضي.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة بمقدار 55 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع المنتهي في 2 أغسطس/آب الجاري، لتصل إلى 2689 مليار قدم مكعب، مقارنة مع الأسبوع السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى مخزونات الغاز الطبيعي بالولايات المتحدة سوف ترتفع بنحو  61 مليار قدم مكعب خلال الأسبوع الماضي.

وعلى أساس سنوي، ارتفعت مخزونات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بمقدار 343 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وبحلول الساعة 2:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام الغاز الطبيعي تسليم سبتمبر/أيلول بنحو 1 بالمائة ليصل إلى 2.10 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

مباشر (اقتصاد)

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