مسؤول:السعودية تعتزم إبقاء صادرات النفط دون 7 ملايين برميل يوميا

الرياض – مباشر: قال مسؤول نفطي سعودي، اليوم الخميس، إن المملكة تعتزم إبقاء صادراتها من النفط الخام عند ما يقل عن 7 ملايين برميل يوميا في أغسطس/آب وسبتمبر /أيلول، على الرغم من قوة طلب العملاء للمساهمة في تقليص مخزونات الخام العالمية وإعادة التوازن إلى السوق.

وأضاف المسؤول، وفقا لرويترز، أن مخصصات النفط من شركة أرامكو المملوكة للدولة، الطلبات التي تقدمها شركات التكرير والعملاء لشراء الخام السعودي، مرتفعة في سبتمبر/ أيلول، في مؤشر على متانة الطلب العالمي على النفط.

وأكد، أن المملكة ستبقي إنتاجها النفطي عند ما يقل عن 10 ملايين برميل يوميا، وتبقي صادراتها دون 7 ملايين برميل يوميا في الشهر الجاري والمقبل.

وتابع: "إذا لبينا طلب سبتمبر/ أيلول سننتج نحو 10.3 مليون برميل يوميا لأن الطلب مرتفع للغاية، لكننا قررنا إبقاء الإنتاج والصادرات مستقرين وخفض طلبات العملاء بمقدار 700 ألف برميل يوميا".

ويبلغ المستوى المستهدف لإنتاج السعودية بموجب اتفاق لخفض الإنتاج أبرمته منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء، في مجموعة أوبك+، 10.3 مليون برميل يوميا.

واتفقت أوبك وحلفاؤها بقيادة روسيا، في يوليو/تموز، على تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى مارس آذار 2020 لدعم أسعار الخام في الوقت الذي يعتري فيه الضعف الاقتصاد العالمي ويزيد فيه الإنتاج الأمريكي.

وأكد المسؤول، أن السعودية ملتزمة بفعل كل ما يلزم لإبقاء السوق متوازنة في العام المقبل.

ولفت، إلى أن العوامل الأساسية لسوق النفط جيدة، خصوصا على جانب العرض؛ بسبب مزيج من التزام قوي يفوق المطلوب من جانب أوبك+، وتوقعات للولايات المتحدة تقل عن التقديرات السابقة.

وقال مصدر نفطي سعودي، أوراخر الشهر الماضي، إن إنتاج المملكة من النفط تراجع إلى 9.6 مليون برميل يوميا في يوليو/تموز 2019.

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