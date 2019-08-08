في الدنمارك.. الاقتراض لشراء منزل بفائدة صفر لأول مرة

مباشر: تراجعت تكلفة الرهن العقاري في الدنمارك لآجل 20 عاماً إلى صفر للمرة الأولى على الإطلاق خلال تعاملات أمس الأربعاء، ما يعني أن المواطنين في البلاد أصبح بمقدورهم الاقتراض بغرض شراء منزل بدون سداد أي فائدة.

وقال بنك نورديا إنه سوف يبدأ في طرح سندات للرهن العقاري يحل موعد سدادها بعد 20 عاماً لا تتطلب سداد أيّ فائدة، نقلاً عن وكالة "بلومبرج" الأمريكية.

وتأتي هذه التطورات بعد أن أعلن "جيسكي بنك" الدنماركي أنه سوف يصدر سندات رهن عقاري يحل موعد سدادها بعد 10 سنوات بكوبون -0.5 بالمائة.

كما يمكن للدنماركيين الحصول على سندات رهن عقاري لمدة 30 عاماً بمعدل فائدة 0.5 بالمائة.

وتراجع العائد على السندات الحكومية في الدنمارك لمستوى - 0.5 بالمائة، أي أن المستثمرون سيدفعون مقابل امتياز حيازة الديون.