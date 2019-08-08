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سهم"كرافت هاينز" يتهاوى لمستوى تاريخي بعد هبوط الأرباح وشطب أصول

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سهم"كرافت هاينز" يتهاوى لمستوى تاريخي بعد هبوط الأرباح وشطب أصول سهم"كرافت هاينز" يتهاوى لمستوى تاريخي بعد هبوط الأرباح وشطب أصول

مباشر: تراجعت أرباح شركة "كرافت هاينز" بنسبة 51 بالمائة خلال النصف الأول من العام الجاري، كما هبطت الإيرادات خلال نفس الفترة مع تحمل تكاليف بأكثر من 1.2 مليار دولار لخفض قيمة أصول.

وكشفت نتائج أعمال الشركة العاملة في قطاع التغذية، اليوم الخميس، أنها سجلت صافي أرباح قدرها 854 مليون دولار (70 سنتاً للسهم) خلال الستة أشهر المنتهية في يونيو/حزيران الماضي مقابل 1.75 مليار دولار (1.43 سنتاً للسهم) خلال نفس الفترة من العام السابق له.

وباستثناء البنود غير المتكررة، سجل نصيب السهم من الأرباح 1.44 دولار خلال النصف الأول من العام الجاري.

وأوضحت نتائج أعمال الشركة أن المبيعات تراجعت بنحو 4.8 بالمائة إلى 12.36 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة مع 12.99 مليار دولار المسجلة في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأعلنت الشركة الأمريكية توزيعات الأرباح الفصلية للمساهمين عند 40 سنتاً لكل سهم.

وأعلنت "هاينز" خفض قيمة بعض وحدات الأعمال التابعة لها بقيمة تتجاوز مليار دولار، في ثاني خطوة من نوعها في العام الحالي بعد خفض بقيمة 15 مليار دولار في فبراير/شباط الماضي.

وبحلول الساعة 1:45 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سهم "كرافت هاينز" بنحو 13 بالمائة إلى 26.86 دولار، بعد أن سجل 26.05 دولار وهو أقل مستوى في تاريخه.

مباشر (اقتصاد)

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