"أنصار الله": إطلاق 4 صواريخ على تجمعات للجيش السعودي في نجران

وقالت قناة "المسيرة" التابعة لأنصار الله، إنها أطلقت 4 صواريخ من نوع "زلزال 1" على تجمعات للجيش السعودي، قبالة "السديس" في نجران.

وأشارت القناة اليمنية إلى أنه تم رصد سيارات الإسعاف تهرع إلى الأماكن المستهدفة.

كما أشارت أنصار الله إلى أنها شنت أيضا هجوما على مواقع تابعة للجيش السعودي، قبالة منفذ علب، خلفت خسائر في صفوف القوات السعودية.

وتدور على الساحة اليمنية، منذ أكثر من 4 سنوات، معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني مدعوما بتحالف عسكري يضم دولا عربية وإسلامية تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها "أنصار الله" في يناير / كانون الثاني من العام 2015.

وبات اليمن، بفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني أزمة إنسانية هي الأسوأ في العالم، فبحسب بيانات الأمم المتحدة، قتل وجرح مئات الآلاف من المدنيين والعسكريين نتيجة للنزاع في اليمن، كما يحتاج نحو 22 مليون شخص، يشكلون 75 بالمئة من السكان، إلى المساعدة والحماية الإنسانية.