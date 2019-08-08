أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي: قتلنا عددا من المسلحين الفلسطينيين خلال اشتباك على الحدود مع قطاع غزة -
"فيتش" تثبت التصنيف الائتماني لإيطاليا لكنها تحذر من الاضطرابات السياسية -
الأمم المتحدة تدعو إلى وقف الاشتباكات العنيفة بعدن والامتثال للقانون الإنساني -
الدوري المصري - الجمعة 9 أغسطس 2019 | الحلقة الكاملة -
اليمن.. الانتقالي الجنوبي يعلن السيطرة على اللواء الرابع حماية رئاسية شمال عدن -
كيف نسبح ضد تيار تزييف الأخبار؟ -
إعلام: 30 قتيلا جراء المواجهات في معسكر أمن قصر عدن الرئاسي -
هاتف HONOR 20 PRO .. أداء قوي وتقنيات ذكية وسعر مناسب -
اليمن... الجيش يعلن السيطرة على مرتفعات استراتيجية في محافظة صعدة -
مساء dmc - تقرير عن دهب غريب صاحبة مشروع عربة طعام "أم دهب" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"داو جونز" يربح 110 نقاط بالمستهل مع ارتفاع عوائد السندات

Google+ Print
"داو جونز" يربح 110 نقاط بالمستهل مع ارتفاع عوائد السندات "داو جونز" يربح 110 نقاط بالمستهل مع ارتفاع عوائد السندات

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 110 نقاط مع صعود عوائد السندات الحكومية.

وارتفع عائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة أعلى مستوى 1.70 بالمائة خلال التعاملات بعد أن سجل مستوى 1.6 بالمائة بالأمس وهو الأدنى منذ 2016.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء نسبي للمخاوف التجارية بالإضافة إلى بيانات اقتصادية إيجابية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الصادرات الصينية لاعلى مستوى منذ مارس/ آذار الماضي.

وفي أكبر حول العالم، تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت "وول ستريت" تقلبات ملحوظة خلال الجلسات الماضية مع مخاوف تباطؤ النمو نتيجة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 113 نقطة ليصل إلى 26120 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 2899 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة إلى 7918.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.664.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
عملة جنوب أفريقيا تسجل أدنى مستوى بـ11شهراً مع المخاوف الاقتصادية

عملة جنوب أفريقيا تسجل أدنى مستوى بـ11شهراً مع المخاوف الاقتصادية

مستثمر أمريكي: خفض الفائدة الأمريكية ليس كافياً لدعم الاقتصاد

مستثمر أمريكي: خفض الفائدة الأمريكية ليس كافياً لدعم الاقتصاد

جولدمان ساكس: بنك اليابان يمتلك خيارات محدودة لتحفيز الاقتصاد

جولدمان ساكس: بنك اليابان يمتلك خيارات محدودة لتحفيز الاقتصاد

محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً عقب بيانات اقتصادية

محدث.. الدولار يتحول للهبوط عالمياً عقب بيانات اقتصادية