"داو جونز" يربح 110 نقاط بالمستهل مع ارتفاع عوائد السندات

مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تعاملات اليوم الخميس، حيث ربح "داو جونز" أكثر من 110 نقاط مع صعود عوائد السندات الحكومية.

وارتفع عائد سندات الخزانة بالولايات المتحدة أعلى مستوى 1.70 بالمائة خلال التعاملات بعد أن سجل مستوى 1.6 بالمائة بالأمس وهو الأدنى منذ 2016.

ويأتي ارتفاع الأسهم الأمريكية مع هدوء نسبي للمخاوف التجارية بالإضافة إلى بيانات اقتصادية إيجابية.

وكشفت بيانات اقتصادية اليوم عن ارتفاع الصادرات الصينية لاعلى مستوى منذ مارس/ آذار الماضي.

وفي أكبر اقتصاد حول العالم، تراجع طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التقديرات خلال الأسبوع الماضي.

وشهدت "وول ستريت" تقلبات ملحوظة خلال الجلسات الماضية مع مخاوف تباطؤ النمو نتيجة التوترات التجارية بين الصين والولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 1:32 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنسبة 0.5 بالمائة أو ما يعادل 113 نقطة ليصل إلى 26120 نقطة.

كما زاد "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.5 بالمائة إلى 2899 نقطة، فيما صعد "ناسداك" بنحو 0.7 بالمائة إلى 7918.8 نقطة.

وخلال نفس الفترة، ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يتبع أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 97.664.