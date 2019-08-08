الناتو لا يستبعد تخفيض وجود القوات الدولية في أفغانستان عقب اتفاق سلام محتمل

بروكسل - سبوتنيك. وقال ستولتنبرغ في هذا الشأن "من السابق لأوانه الإجابة عن هذا السؤال، لا نعرف بعد متى وما إذا سيكون هناك اتفاق. لكن بالطبع سيكون لهذا الاتفاق عواقب على وجود قوات الناتو والقوات الأمريكية في أفغانستان. ومع ذلك، في حين أنه لا يوجد اتفاق، فمن السابق لأوانه القول كيف هذا سيؤثر".

وأضاف متحدثا في أستراليا حيث يقوم بزيارة أنه: "على الأرجح يجب البقاء في حالة استعداد أن الاتفاق سيقلل من وجود القوات الدولية في أفغانستان ".

وأشار إلى أن الحاجة إلى وجود معين للاستمرار، بالنظر إلى التهديد الإرهابي ولكن ينبغي أن يتم ذلك وفقا لاتفاق وموافقة السلطات.

إلى ذلك، أعلن ستولتنبرغ، أن اتفاق السلام في أفغانستان "أقرب من أي وقت مضى".

وكان المبعوث الأمريكي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، أعلن أن مشروع الاتفاق الأميركي مع طالبان يهدف إلى إحلال السلام في أفغانستان وليس إلى انسحاب القوات الذي سيعتمد على الوضع في البلاد.