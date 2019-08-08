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تعلن شركة باتك للإستثمار والاعمال اللوجستية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (ستة أشهر)

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تعلن شركة باتك للإستثمار والاعمال اللوجستية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (ستة أشهر) تعلن شركة باتك للإستثمار والاعمال اللوجستية عن النتائج المالية الأولية الموحدة للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م (ستة أشهر)
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي دخل الربع الثانى 2019م مقارنة بالربع المماثل من عام 2018م بنسبة 7.28% وبمبلغ 140,998 ريال بشكل جوهري إلى:-

- الانحفاض في اجمالى الربح بقيمة 3,671,821 ريال وذلك نتيجة الانخفاض فى الايرادات التشغيلية خلال الربع الحالى بنسبة 8,07% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والناتج من الانخفاض فى إيرادات قطاع تغذية الصرافات بقيمة 12,991,815 ريال والانخفاض فى إيرادات قطاع نقل الاموال بقيمة 4,506,559 ريال.

- الزيادة فى التكاليف التمويلية بقيمة 450,882 ريال وذلك نتيجة الزيادة فى التمويل البنكي بغرض شراء مبنى إداري للشركة وشركاتها التابعة بمدينة الرياض.

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الدخل خلال الربع الثانى 2019م مقارنة بالربع السابق بنسبة 7.24 % وبمبلغ 140,322 ريال بشكل رئيسي إلى

- الزيادة فى مخصص الخسائر الائتمانية المتوقعة المكون خلال الربع الحالى بقيمة 603,400 ريال

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي دخل الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام 2018م بنسبة 36.56 % وبمبلغ 2,152,383 ريال

بشكل جوهري إلى :

- الانحفاض في اجمالى الربح بقيمة 5,084,471 ريال وذلك نتيجة الانخفاض فى الايرادات التشغيلية خلال الفترة الحالية بنسبة 9.27% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والناتج من الانخفاض فى إيرادات قطاع تغذية الصرافات بقيمة 26,482,857 ريال والانخفاض فى إيرادات قطاع نقل الاموال بقيمة 9,192,486 ريال.

- الزيادة فى التكاليف التمويلية بقيمة 880,202 ريال وذلك نتيجة الزيادة فى التمويل البنكي بغرض شراء مبنى إدارى للشركة وشركاتها التابعة بمدينة الرياض.

طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تبويب بعض أرقام فترة المقارنة لتتوافق مع عرض البيانات المالية الموحدة للفترة الحالية. معلومات اضافية - تم إعادة احتساب ربحية السهم للفترة الحالية والفترة المقابلة من العام الماضي ليعكس الزيادة في رأس مال الشركة من 24 مليون سهم إلى 30 مليون سهم عن طريق منح أسهم مجانية، بناءً على قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 29 أبريل 2018م

مباشر (اقتصاد)

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