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تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق سدكو كابيتال ريت وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م:

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تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق سدكو كابيتال ريت وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م: تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق سدكو كابيتال ريت وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م:
تعلن الشركة للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق سدكو كابيتال ريت وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م:

- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 569,102,209 ريال سعودي

- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 28,671,832 ريال سعودي

- صافي الربح للفترة 9,918,292 ريال سعودي

- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 60,000,000 وحدة

- صافي قيمة الوحدة 9.4850 ريال سعودي

- صافي القيمة العادلة للوحدة 9.9039 ريال سعودي

- العائد للفترة %3.30 (أي ما يعادل %6.60 على أساس سنوي)

لعرض القوائم المالية، الرجاء زيارة الرابط التالي:

https://bit.ly/2YQmF8s

مباشر (اقتصاد)

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