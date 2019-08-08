تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق سدكو كابيتال ريت وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م: