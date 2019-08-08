تعلن الشركة السعودية للاقتصاد والتنمية للأوراق المالية (سدكو كابيتال) عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق سدكو كابيتال ريت وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019 م:
- صافي الأصول (الموجودات) في نهاية الفترة 569,102,209 ريال سعودي
- إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة 28,671,832 ريال سعودي
- صافي الربح للفترة 9,918,292 ريال سعودي
- عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 60,000,000 وحدة
- صافي قيمة الوحدة 9.4850 ريال سعودي
- صافي القيمة العادلة للوحدة 9.9039 ريال سعودي
- العائد للفترة %3.30 (أي ما يعادل %6.60 على أساس سنوي)
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