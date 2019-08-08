إعلان شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق بنيان ريت للفترة المنتهية في 30 يونيو 2019م للجمهور

تعلن شركة السعودي الفرنسي كابيتال عن إتاحة التقرير المالي الأولي لصندوق بنيان ريت وفيما يلي ملخص النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 30/06/2019م :

صافي الأصول ) الموجودات ( في نهاية الفترة 1,453,009,026 ريال سعودي

إجمالي المصاريف والأتعاب للفترة منذ 01/01/2019م وحتى 30/06/2019م (4,300,344) ريال سعودي

صافي الربح) / الخسارة( للفترة 01/01/2019م وحتى 30/06/2019م 32,327,599 ريال سعودي

عدد الوحدات القائمة في نهاية الفترة 162,881,100 وحدة

صافي قيمة الوحدة 8.9207 ريال سعودي

العائد للفترة 2.18 %

كما يمكن الاطلاع على التقرير المالي الأولي من خلال موقع شركة السعودي الفرنسي كابيتال عبر الرابط التالي:

https://www.sfc.sa