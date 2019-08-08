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مسؤولون أمريكيون وأتراك يتوصلون لاتفاق بشأن منطقة آمنة شمالي سوريا

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مسؤولون أمريكيون وأتراك يتوصلون لاتفاق بشأن منطقة آمنة شمالي سوريا مسؤولون أمريكيون وأتراك يتوصلون لاتفاق بشأن منطقة آمنة شمالي سوريا

جي بي سي نيوز :- أعلنت سفارة الولايات المتحدة في أنقرة، أن مسؤولين أمريكيين توصلوا مع نظرائهم الأتراك لاتفاق في بعض القضايا بشأن إنشاء منطقة آمنة شمالي سوريا.

وأضاف بيان صادر عن السفارة، الأربعاء، أن وفدين أمريكي وتركي أجريا محادثات في الفترة من 5-7 أغسطس/ آب الجاري، في مقر وزارة الدفاع التركية، حول إنشاء منطقة آمنة في شمال سوريا.

وأشار البيان أن المسؤولين توصلوا لاتفاق في بعض القضايا بشأن إنشاء منطقة آمنة، وأبرزها تنفيذ التدابير الأولى بشكل عاجل للقضاء على المخاوف الأمنية التركية.

كما أوضح البيان أن الجانبان سيعملان على إنشاء مركز عمليات مشترك في أقرب وقت ممكن في تركيا بهدف إنشاء وتنسيق وإدارة المنطقة الآمنة بشكل مشترك,وفق الاناضول .

وأشار أن المنطقة الآمنة ستكون عبارة عن ممر للسلام وسيتم بذل جميع الجهود الممكنة من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.

جي بي سي نيوز

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