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طيارو "رايان إير" يصوتون لصالح الإضراب عن العمل

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طيارو "رايان إير" يصوتون لصالح الإضراب عن العمل طيارو "رايان إير" يصوتون لصالح الإضراب عن العمل

مباشر: صوت الطيارون في "رايان إير" لصالح تنفيذ إضراب بشأن الأجور والإجازات، بعد فشل الحصول على عرض رسمي من قبل شركة الطيران.

وأعلنت رابطة الطيارين البريطانيين في بيان عبر موقعها الإلكتروني، أمس الأربعاء، تنفيذ اثنين من الإضرابات العمالية أحدهما في الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يقوم الطيارين في الشركة البريطانية "رايان" بتنفيذ الإضراب الأول يومي 22 و23 أغسطس/آب الجاري.

أما الإضراب الثاني من المخطط تنفيذه في الفترة من 2 وحتى 4 سبتمبر/أيلو المقبل، وفقاً للرابطة.

وجاء التصويت من قبل الطيارين لصالح الإضراب بنسبة 80 بالمائة بمعدل مشاركة 72 بالمائة من إجمالي الطيارين.

وذكرت الرابطة البريطانية أن الطيارين لا يرغبون في تعطيل خطط السفر للأشخاص لكنهم شعروا بأنه ليس أمامهم اختيار آخر بعد عقود من رفض رايان إير التعامل مع الاتحادات العمالية.

وأكدت الرابطة عبر البيان أنها لم تحرز أيّ تقدماً مع إدارة "رايان إير" في أياً من القضايا المثارة والمتعلقة بالمعاشات التقاعدية واستحقاقات الأمومة والبدلات وهيكل أجور يتسم بالمساواة والشفافية.

لكن "رايان إير" قالت إن الإضرابات غير المناسبة من شأنها أن تخاطر بوظائف الطيارين.

ويأتي ذلك بعد أن حذرت شركة الطيران من خسائر بالوظائف بعد هبوط بنحو 21 بالمائة في الأرباح الفصلية بسبب ارتفاع تكاليف الوقود والموظفين إضافة لخفض التذاكر.

مباشر (اقتصاد)

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