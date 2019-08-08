محدث.. الدولار يتحول للارتفاع عالمياً مع إشارات اقتصادية إيجابية

مباشر: تحول الدولار الأمريكي للارتفاع أمام العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الخميس، بعد إشارات اقتصادية إيجابية.

واتجه المستثمرون للأصول الخطرة اليوم بعد إقرار البنك المركزي الصيني السعر المرجعي للعملة أقوى من توقعات المحللين، في إشارة إلى رغبة البنك في استقرار اليوان وعدم خفضه للحصول على مميزات تنافسية.

وكانت الأسواق العالمية قد تعرضت لهزة قوية بعد أن سمح المركزي الصيني للعملة بالهبوط أدنى مستوى 7 يوانات لكل دولار، للمرة الأولى في عقد من الزمن.

وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم ارتفاع صادرات الصين خلال الشهر الماضي على عكس توقعات المحللين، في حين تراجع الفائض الصيني مع الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة العمل الأمريكية اليوم تراجع طلبات إعانة البطالة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة 1:02 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض الدولار أمام اليورو بنسبة 0.1 بالمائة عند 1.1212 دولار، كما هبط مقابل الين بنسبة 0.2 بالمائة مُسجلاً 106.10 ين.

وصعدت العملة الأمريكية أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.2 بالمائة إلى 1.2115 دولار، كما ارتفعت أمام الفرنك السويسري بنسبة 0.08 بالمائة عند 0.9762 فرنك.

وخلال تلك الفترة ارتفع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.2 بالمائة عند 97.716.