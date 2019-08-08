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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بأكثر من المتوقع

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طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بأكثر من المتوقع طلبات إعانة البطالة الأمريكية تتراجع بأكثر من المتوقع

مباشر: تراجع عدد الأشخاص المتقدمين للحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات خلال الأسبوع الماضي.

وكشفت بيانات صادرة وزارة العمل الأمريكية، اليوم الخميس، أن طلبات إعانة البطالة الجديدة بالولايات المتحدة تراجعت إلى 209 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 3 أغسطس/آب الجاري وهو أقل بنحو 8 آلاف طلب عن أرقام الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن طلبات إعانة البطالة الأمريكية سوف تهبط إلى مستوى 215 ألف طلب في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، فإن المتوسط الأسبوعي لطلبات إعانة البطالة خلال الأربعة أسابيع الماضية بلغ 212.25 ألف طلب بزيادة 250 طلب عن أرقام الأسبوع السابق له بعد التعديل بالرفع.

لكن مع ذلك يعتبر أرقام طلبات إعانة البطالة في متوسط الأربعة الأسابيع قرب أدنى مستويات منذ أبريل/نيسان الماضي.

وبالنسبة لطلبات إعانة البطالة المستمرة في الولايات المتحدة، فشهدت انخفاضاً قدره 15 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في 27 يوليو/تموز الماضي لتبلغ 1.684 مليون طلب.

وبحلول الساعة 12:38 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع الدولار الأمريكي مقابل اليورو بنسبة هامشية 0.09 بالمائة لتهبط العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1189 دولار.

مباشر (اقتصاد)

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