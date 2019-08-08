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اعلان شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

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اعلان شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر ) اعلان شركة المملكة القابضة عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )
بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض فى الايرادات التشغيلية للفنادق بالاضافة الى انخفاض ارباح ومكاسب الاستثمارات وايضا انخفاض حصة الشركة من نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وارتفاع الاعباء المالية على الرغم من ارتفاع دخل التوزيعات وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وكذلك انخفاض الخسائر الأخرى والمصاريف العمومية الإدارية والتسويقية. يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الانخفاض فى ارباح ومكاسب الاستثمارات وارتفاع الاعباء المالية على الرغم من ارتفاع حصة الشركة من نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وايضا انخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وكذلك انخفاض المصاريف العمومية الإدارية والتسويقية والخسائر الأخرى . يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى الانخفاض فى الايرادات التشغيلية للفنادق بالاضافة الى انخفاض حصة الشركة من نتائج شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية وارتفاع الاعباء المالية والمصاريف العمومية الإدارية والتسويقية على الرغم من ارتفاع دخل التوزيعات وكذلك ارتفاع ارباح ومكاسب الاستثمارات وانخفاض التكاليف التشغيلية للفنادق وكذلك انخفاض الخسائر الأخرى . طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لقد تم اعادة تبويب بعض العناصر لفترات المقارنة

مباشر (اقتصاد)

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