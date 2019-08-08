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مسؤول يمني: بعض الأطراف في الحراك الجنوبي لديهم مطالب واضحة في الانفصال

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ولفت غلاب، في تصريحات لراديو "سبوتنيك" إلى أن بعض "الأطراف في الحراك الجنوبي كالمجلس الانتقالي  لديه رؤية معينة تتناقض مع طبيعة تركيبة الشرعية في المرحلة الحالية".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأوضح غلاب، أن "بعض الأطراف في الحراك الجنوبي لديهم مطالب واضحة في الانفصال، الأمر الذي لا يتوافق  مع المرحلة الحالية، بسبب استهداف الجنوب من قبل الحوثيين"، مشيرا إلى أن "هذه الاشتباكات قد تقود إلى حالة من الفوضى والتخريب والتي قد يتنج عنها حرب أهلية تمهد الطريق لبيئة حاضنة للإرهاب".

وبين وكيل وزارة الإعلام اليمنية، أنه "لابد أن تجلس الأطراف جميعا علي طاولة مفاوضات لمعرفة مطالب المجلس الانتقالي والخروج بحلول ايجابية"، مؤكدا أن "إعادة  تركيبة القوي داخل منظومة الشرعية سيكون مسارا  صحيحا في إطار مغالبة عمليات انقلاب الحوثيين ضد الدولة اليمنية".

واختتم غلاب بالتشديد علي أهمية أن "يكون هناك ضغط خارجي علي كل الأطراف اليمنية للتهدئة وفتح أبواب للحوار والتواصل"، معربا عن "اعتقاده أن أي فوضي في عدن هي استهداف مباشر للتحالف ومحاولة لاستنزافه".

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