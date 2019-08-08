لأول مرة... السيرك الروسي العالمي داخل سجن تبوك بالسعودية

وقال بدر الجبل مدير المركز الإعلامي لمهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة لـ "سبوتنيك" إن الفعاليات حضرها ما يقارب 150 نزيلا من السعوديين والمقيمين، وتضمنت "السيرك العالمي الروسي والألعاب البهلوانية وألعاب الخفة، وبرامج ثقافية متنوعة شملت أمسية شعرية والعزف والموسيقى وفنون الرسم."

​وأضاف الجبل: "شهدت الفعاليات تفاعلا ومشاركة عدد من النزلاء الموهوبين في فعاليات المسرح الذي خصص لهذه المناسبة، كما قدمت الجوائز والهدايا للنزلاء ولذويهم، وأعرب النزلاء عن سعادتهم البالغة وبهجتهم بجميع الفعاليات".

وتابع مدير المركز الإعلامي للمهرجان، وخلال الحفل فاجأ رئيس لجنة رعاية السجناء أحمد بن عطية الحارثي، الجميع بسداد مبالغ عن بعض الموقوفين في قضايا مالية، حيث بدأت إدارة السجن باستكمال إجراءات إطلاق سراحهم.

وأشار الجبل إلى أن مدير سجون منطقة تبوك العميد سلمان العتيبي أكد على ترحيب المديرية العامة للسجون ترحب بإقامة مثل هذه الفعاليات وعقد شراكات مع كل جهة حكومية أو أهلية ترغب في مد يد المساعدة بما يعود بالنفع على النزلاء.

​وأوضح مدير فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحية بالمنطقة مبروك الشليبي، أن الهدف من هذه المبادرة هو إدخال الفرح والسرور على قلوب النزلاء واستمرار تواصلهم مع المجتمع الخارجي، ما ينعكس على سلوكياتهم إيجابا وهو ما تسعى إليه هذه المبادرة.

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وأشار مدير المركز الإعلامي أن جميع سجون المملكة تقام بها فعاليات، ولكن مهرجان الورد والفاكهة والذي يعد الأول في منطقة تبوك وضع ضمن أهدافه إيصال الفعاليات للأفراد الذين لا يستطيعون الحضور للمهرجان نظرا لظروف المرض أو السجن أو أي مانع آخر، لذا عرضنا فكرة انتقال السيرك الروسي العالمي إلى سجن تبوك وتم الترحيب بالفكرة، وفي اعتقادي أنها المرة الأولى التي تقام فيها فعاليات السيرك داخل السجون السعودية.

وحول اختيار السيرك الروسي الذهاب للسجن في تبوك قال الجبل، السيرك الروسي كان ضمن فعاليات المهرجان وبالتالي قمنا بنقل فعالياته إلى سجن تبوك وحضر العرض ما يقارب 200 سجين.

وأضاف مدير المركز الإعلامي، لأول مرة هذا العام يقام السيرك الروسي في منطقة تبوك، وكذا هناك فعاليات أخرى تقام لأول مرة مثل ركن السجون وركن رئاسة أمن الدولة، ويرأس مجلس التنمية السياحية والمهرجان أمير منطقة تبوك فهد بن سلطان بن عبد العزيز.

ويقام مهرجان الورد والفاكهة سنويا في مثل هذا التوقيت من العام ويهدف إلى تسويق المنطقة زراعيا وفتح منافذ بيع لأهالي المنطقة بالمجان حيث يقدم لهم مجلس التنمية السياحية الموقع مجانا ونوع من الدعاية المجانية وتوفير منافذ "للأسر المنتجة، والمهرجان مدته 20 يوما ويبلغ عدد زواره نصف مليون تقريبا.