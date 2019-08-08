اعلان شركة أسمنت الجوف عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2019-06-30 ( ستة أشهر )

بند توضيح يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الربع الحالي مقارنة بتحقيق صافي خسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع اضافة الى انخفاض تكلفة التشغيل يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى يعود الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى انخفاض كمية المبيعات اضافة الى انخفاض الايرادات الاخرى يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال الفترة الحالية مقارنة بتحقيق صافي خسارة خلال الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع كمية المبيعات وارتفاع متوسط سعر البيع، وارتفاع الايرادات الاخرى طبيعة رأي مراجع الحسابات الرأي غير المعدل إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتلاءم مع عرض أرقام الفترة الحالية

مباشر (اقتصاد)