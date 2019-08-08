الحج السعودية: إعداد برنامج خاص لتفويج الحجاج

الرياض – مباشر: عقدت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الخميس، مؤتمرا صحفيا لموسم الحج بمشاركة الصحة والحج ورئاسة أمن الدولة، بمقر مركز العمليات الأمنية الموحد 911 بمنطقة مكة المكرمة.

وقال المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة، إن وزارة الحج أعدت برنامجا خاصا لتفويج الحجاج من مساكنهم إلى جسر الجمرات والمسجد الحرام.

وأضاف حاتم قاضي، أنه تم إصدار أكثر من 1.8 مليون تأشيرة حج إلكترونيا دون مراجعة القنصليات، لافتا إلى نجاح برنامج طريق مكة الذي شمل 5 دول، أسفر عن وصول أكثر من 150 ألف حاج.

وتابع: "وصلت 3 آلاف رحلة جوية تقل ضيوف الرحمن إلى مطار الملك عبد العزيز ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز، وهناك 70 ألف كادر لنقل الحجاج وإرشادهم، إلى جانب 350 ألف مخيم مكيفا بمشعر منى وعرفات".

ومن جانبه، قال المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، إنه سيكتمل اليوم توافد الحجاج في مكة، تمهيدا لبدء الحج في المشاعر المقدسة، وتشمل تسهيل عمليات نقل الحجاج وتصعيدهم لعرفات ونقلهم من النفرة إلى المزدلفة ثم إلى منى حتى نهاية المناسك.

وأصاف التركي، أنه سيتم نقل أكثر من 350 ألف حاج عبر قطار المشاعر، ونحو 700 إلى 800 ألف حاج يتم نقلهم عبر الرحلات الترددية، وهناك من يسير مترجلا.

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