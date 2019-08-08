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المركزي الأوروبي: استمرار عدم اليقين يضغط على توقعات نمو الاقتصاد

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المركزي الأوروبي: استمرار عدم اليقين يضغط على توقعات نمو الاقتصاد المركزي الأوروبي: استمرار عدم اليقين يضغط على توقعات نمو الاقتصاد

مباشر: يرى البنك المركزي الأوروبي أن حالة عدم اليقين لفترة طويلة تؤثر سلباً على التوقعات الاقتصادية لنمو منطقة اليورو وخاصةً السلع المصنعة.

وقال المركزي الأوروبي في النشرة الاقتصادية المنتظمة والتي يتم الإفصاح عنها 8 مرات سنوياً والصادرة اليوم الخميس، إن استمرار حالات عدم اليقين لفترة طويلة ذات الصلة بالعوامل الجيوسياسية إضافة للتهديد المتزايد من الحمائية التجارية وحالات الضعف في الأسواق الناشئة تضغط على الثقة الاقتصادية.

وأشار البنك إلى أنه لا تزال هناك حاجة لدرجة كبيرة من التحفيز النقدي لضمان بقاء الظروف المالية مواتية للغاية ومن أجل دعم التوسع الاقتصادي في منطقة اليورو.

وبعد أن شهد الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نمواً بنسبة 0.2 بالمائة في الربع الأخير من العام الماضي شهد الاقتصاد زيادة 0.4 بالمائة في الربع الأول من هذا العام على أساس فصلي.

وذكر البنك أن البيانات الاقتصادية الواردة وبيانات الاستطلاعات تستمر في الإشارة إلى أن الربعين الثاني والثالث من العام الحالي سوف يشهدان وتيرة نمو أبطأ إلى حد ما.

ويعكس ذلك بشكل أساسي الضعف المستمر في التجارة الدولية في بيئة من عدم اليقين العالمي لفترة طويلة والتي تؤثر بشكل خاص على القطاع الصناعي لمنطقة اليورو، وفقاً للتقرير.

كما أوضح المركزي الأوروبي أن هناك مخاطر ذات الصلة بمسألة البريكست.

ومن المقرر أن تغادر المملكة المتحدة عضوية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر/تشرين الأول 2019.

مباشر (اقتصاد)

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