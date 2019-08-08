مبيعات الأسمنت بالسعودية ترتفع في يوليو بدعم الشركات الكبرى

من: ثابت شحاتة

الرياض - مباشر: سجلت شركات الأسمنت السعودية نموا بالمبيعات خلال شهر يوليو/ تموز 2019، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2018، بعد ارتفاع مبيعات الشركات الكبرى.

ووفقاً للتقرير الشهري لشركة أسمنت اليمامة، اطلع عليه "مباشر"، اليوم الخميس، سجلت مبيعات الأسمنت ارتفاعا بنحو 7.4 بالمائة على أساس سنوي.

وارتفع إجمالي مبيعات 17 شركة سعودية تعمل بمجال الأسمنت، إلى حوالي 3.64 مليون طن، في يوليو / تموز الماضي، مقابل 3.39 مليون طن خلال الشهر نفسه من العام السابق.

أسمنت الجنوب بالصدارة

وحققت شركة أسمنت الجنوب أعلى المبيعات خلال يوليو / تموز 2019، بحجم مبيعات بلغ 504 ألف طن مقابل 497 ألف طن لشهر يوليو / تموز 2018، بارتفاع نسبته 1.4 بالمائة.

وجاءت شركة أسمنت السعودية بالمركز الثاني، بإجمالي مبيعات بلغ 456 ألف طن، مقابل 404 ألف طن للشهر نفسه من العام 2018، بارتفاع بلغ نحو 13 بالمائة.

وكانت أقل المبيعات خلال شهر يوليو / تموز الماضي لشركة أسمنت الجوف، بعد هبوط مبيعات الشركة نحو 7.3 بالمائة إلى 76 ألف طن، مقابل 82 ألف طن للشهر نفه من العام السابق.

الإنتاج والمخزون

وارتفع إجمالي إنتاج الشركات من الأسمنت خلال شهر يوليو / تموز 2019، إلى 3.6 مليون طن مقابل 3.4 مليون طن خلال يوليو / تموز 2018، بارتفاع نسبته 4.89 بالمائة.

وفي المقابل، تراجع مخزون الأسمنت إلى 1.15 مليون طن، خلال شهر يوليو / تموز الماضي، مقابل 1.18 مليون طن خلال نفس الشهر من عام 2018، بتراجع نسبته 1.94 بالمائة.

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