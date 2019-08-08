صربيا تفاجئ الأسواق بخفض الفائدة لأدنى مستوى على الإطلاق

مباشر: أعلنت صربيا خفض معدل الفائدة الرئيسي في البلاد للشهر الثاني على التوالي، في مسعى لدعم النمو الاقتصادي وتزامناً مع الضغوط التصاعدية على العملة.

وكشف بيان السياسة النقدية الصادر عن المركزي في صربيا، اليوم الخميس، أن البنك خفض معدل الفائدة الرئيسي بمقدار ربع نقطة مئوية إلى مستوى قياسي متدني عند 2.5 بالمائة.

ويعتبر هذا القرار الذي جاء على عكس توقعات المحللين التي كانت تشيرها لتثبيت الفائدة، هو الثاني من نوعه بعد أن كانت صربيا تبقي تكاليف الاقتراض دون تغيير لأكثر من عام.

واعتمد قرار المركزي في صربيا على توقعات التضخم الجديدة إضافة للتحركات من قبل البنوك المركزي العالمية بما في ذلك الفيدرالي والمركزي الأوروبي.

ووفقاً لبيان السياسة النقدية، فإن معدل التضخم تراجع إلى 1.5 بالمائة في شهر يونيو/حزيران الماضي على أساس سنوي ليكون عند الحد الأدنى من نطاق مستهدف البنك المركزي الذي يتراوح بين 1.5 إلى 4.5 بالمائة.

وأعلنت الفلبين اليوم خفض معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في خطوة هي الثانية من نوعها هذا العام وهو الاتجاه السائد بين غالبية الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة.

وتزايدت المخاوف بشأن التوسع الاقتصادي في صربيا بعد أن فشل مكتب الإحصاءات في البلاد في نشر تقديراته الأولية بشأن النمو في الأسبوع الماضي، مستشهداً بمشاكل في جمع البيانات.

وبحسب بيانات رسمية، فإن الإنتاج الصناعي وكذلك الصادرات شهدا هبوطاً في النصف الأول من هذا العام كما أن نمو الناتج المحلي الإجمالي تباطأ إلى 2.5 بالمائة في الربع المنتهي في مارس/آذار على أساس سنوي.

وبحلول الساعة 11:25 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدينار الصربي مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 105.0696 دينار.