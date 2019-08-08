الخارجية البحرينية تدعو إيران للتهدئة

مباشر: دعت وزارة الخارجية البحرينة، اليوم الخميس، إيران إلى وقف التصريحات غير المسؤولة والممارسات التي تزيد التوتر.

وأضافت في بيان رسمي أن على إيران الالتزم بالتهدئة احتراما لمصالح جميع دول المنطقة.

وجاء بيان الخارجية البحرينية ردًا على تصريح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية حول استضافة مملكة البحرين الأسبوع الماضي لاجتماع عسكري دولي هام لبحث الأوضاع الراهنة بالمنطقة.

وأكدت الوزارة أن هذا التصريح يعكس نهج إيران الذي يتناقض تمامًا مع كل ما فيه خير وصالح دول المنطقة وشعوبها.

ونوهت الخارجية البحرينية، في بيان صحفي صادر اليوم الخميس، أن التصريحات الأخيرة تعكس إصرار واضح على عرقلة كافة الجهود والمبادرات الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار وحرية الملاحة البحرية في الخليج العربي والمنطقة بأسرها، وهي المبادرات التي لطالما استفادت منها إيران على مر العقود.

وشددت الوزارة أن استضافة مثل هذه الاجتماعات والمؤتمرات تأتي تأكيدًا لمساعي مملكة البحرين الدؤوبة وسياستها الثابتة والمرتكزة على المشاركة الفعالة من أجل توفير كل سبل الأمن والسلام من خلال العمل الجماعي والتعاون المشترك مع الأشقاء والحلفاء والشركاء الدوليين الحريصين على الاضطلاع بمسؤولياتهم في مواجهة كافة التحديات التي تواجه هذه المنطقة.

وتجدد وزارة الخارجية دعوتها لإيران إلى وقف مثل هذه التصريحات غير المسؤولة أو إطلاق التهديدات الجوفاء أو القيام بأي ممارسات من شأنها إثارة التوتر، وأن تلتزم بالتهدئة احترامًا لمصالح جميع دول المنطقة وسيادتها واستقلالها وحفاظًا على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

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