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إطلاق اسم ولي العهد السعودي على أحد الطرق الحيوية بمكة

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إطلاق اسم ولي العهد السعودي على أحد الطرق الحيوية بمكة إطلاق اسم ولي العهد السعودي على أحد الطرق الحيوية بمكة

الرياض – مباشر: وافق أمير منطقة مكة المكرمة، مستشار العاهل السعودي، الأمير خالد الفيصل، اليوم الخميس، على إطلاق اسم ولي العهد على أحد الطرق الحيوية بمكة المكرمة.

ووافق الأمير خالد الفيصل على المقترح الذي تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة بتسمية الطريق المؤدي إلى مدينة مكة المكرمة من محافظة جدة باسم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ وذلك بناءً على مرئيات وزارة الشئون البلدية والقروية، وفقا لوكالة الأنباء "واس".

ويعد طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية.

ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول 23 كيلومترا مروراً ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق مكة جدة السريع مع الطريق الدائري الرابع المسمّى بطريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه.

وتقام على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان مشروعات عدة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة، وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بمكة المكرمة.ط

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