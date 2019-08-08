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أمير مكة يعتمد طلبا بشأن محمد بن سلمان 

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أمير مكة يعتمد طلبا بشأن محمد بن سلمان  أمير مكة يعتمد طلبا بشأن محمد بن سلمان 

ذكرت ذلك وكالة الأنباء "واس"، اليوم الخميس 8 أغسطس / آب، مشيرة إلى أن المقترح تقدمت به أمانة العاصمة المقدسة.

واقترح الطلب تسمية الطريق المؤدي إلى مكة المكرمة من جدة باسم الأمير محمد بن سلمان بناء على مرئيات وزارة الشئون البلدية والقروية. 

وقالت الوكالة إن إطلاق اسم محمد بن سلمان على ذلك الطريق، يعد تقديرا للجهود الكبيرة، التي يقوم بها ولي العهد لتعزيز مسيرة التنمية، في ظل قيادة الملك سلمان بن عبد العزيز، كما أشارت إلى جهوده في خدمة الحجاج والمعتمرين.

ولفتت الوكالة إلى أن الطريق، الذي أصبح يحمل اسم الأمير محمد بن سلمان، يعد أحد أهم طرق مدينة مكة المكرمة الحيوية من الجهة الغربية.

ويمتد الطريق من نقطة تفتيش الشميسي إلى المسجد الحرام بطول (23) كيلومترا مرورا ببوابة مكة المكرمة وتقاطع طريق "مكة جدة السريع" مع الطريق الدائري الرابع المسمى بطريق علي بن أبي طالب.

وأوضحت "واس" أنه على امتداد طريق الأمير محمد بن سلمان، ستقام مشروعات عدة تشرف عليها أمانة العاصمة المقدسة وفي عدد من المواقع الاستثمارية والمخططات السكنية بها.

SputnikNews

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