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الخارجية الروسية: فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات بوغدانوف والسفير الأردني

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الخارجية الروسية: فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات بوغدانوف والسفير الأردني الخارجية الروسية: فلسطين وسوريا تتصدران مباحثات بوغدانوف والسفير الأردني
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، اليوم الخميس 8 أغسطس / آب: "جرى خلال المحادثات تبادل الآراء حيال القضايا الحيوية على الأجندة الإقليمية مع التركيز على تطور الوضع في سوريا وما حولها، وكذلك الوضع الحالي على الأراضي الفلسطينية".

وأشار البيان إلى أن الطرفين تطرقا إلى مسائل تعزيز العلاقات الروسية الأردنية، بما في ذلك وجدول الاتصالات السياسية القادمة.

وتشدد والمملكة الأردنية على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لتفعيل العملية السياسية في سوريا وإطلاق عمل اللجنة الدستورية وتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري.

كما يعول الأردن على حل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي على أساس حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على خطوط الرابع من حزيران/يونيو 1967.

SputnikNews

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