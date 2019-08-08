محدث.. الذهب يعمق خسائره عالمياً لكنه لايزال أعلى 1500 دولار

مباشر: عمقت أسعار الذهب خسائرها خلال تعاملات اليوم الخميس وتراجعت بنحو 12 دولاراً، مع هبوط الطلب على أصول الملاذ الآمن.

وبحلول الساعة 11:20 صباحاً بتوقيت جرينتش هبط سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/آيلول بنحو 0.8 بالمائة أو ما يعادل 11.90 دولار للأوقية إلى 1507.70 دولار للأوقية.

وكان سعر هذا العقد قفز عند تسوية جلسة أمس بمقدار 35.40 دولار عند 1519.60 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لهذا العقد الأكثر نشاطاً منذ 2013.

كما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.3 بالمائة مُسجلاً 1497.48 دولار للأوقية.

وخلال تلك الفترة استقر مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية عند 97.593.

وتمكنت أسواق الأسهم العالمية من تسجيل تعافي في الأداء وارتفعت خلال تعاملات اليوم، وأنهى مؤشر "نيكي" 4 جلسات من الانخفاض.

كما ارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لآجل 10 سنوات من أدنى مستوى في 3 سنوات الذي سجلته أمس.وساهمت التوترات في الساحة التجارية في دعم أسعار المعدن، وذلك بعد تطبيق الولايات المتحدة رسوماً جمركية جديدة ضد الصين في الأسبوع الماضي.

وصرح دونالد ترامب أمس بأن موقفه الصارم بشأن سلوك الصين في الأسواق العالمية سيفيد الاقتصاد الأمريكي في نهاية المطاف.

كما أن الرئيس الأمريكي جدد أمس مطالبه لبنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض معدل الفائدة، "يجب أن يقوم الفيدرالي بخفض معدلات الفائدة بشكل أكبر وأسرع، ووقف برنامجهم بشأن التشديد الكمي السخيف الآن".

ومن المقرر أن يتم إعلان في وقت لاحق من اليوم بيانات طلبات إعانة البطالة ومخزونات الجملة في الولايات المتحدة.